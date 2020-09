Archives numériques : le rapport qui accuse Emirates-Etihad-Qatar Airways, crash d'un A320 Germanwings, nouveau départ pour Galileo, dans Air&Cosmos 2446 du 27 mars 2015

Achetez puis lisez A&C 2446 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d’Air&Cosmos 2446 du 27 mars 2015

À la une : Les compagnies du Golfe, Emirates – Etihad – Qatar Airways : Le rapport américain qui accuse

Entreprises et marchés :

ESA BIC Sud France : premier bilan, seize start-up incubées

VN Composites dévoile ses ambitions aéronautiques

La région Centre se classe parmi les bons élèves

ECM accroît son périmètre

Défense

Australie : MRTT, la nouvelle donne

Malaisie : la France, un partenaire privilégié

US Army : Une première unité mixte de drones-hélicoptères

Budget : tensions autour des SPV

Programmes et développement

Aubes de turbine en TiAI pour MTU

Le successeur du T700 sur la voie

Transport aérien

Un A320 de Germanwings s’écrase dans les Alpes

Espace

Galileo prend un nouveau départ

L’Europe finalise ses EDRS

L’ESA finance le XR-5 américain

Solar Probe plus : envol sur Delta 4 Heavy

PerùSat 1 sur Vega en 2016

Orbital ATK souffle JPSS-2 à Ball Aerospace