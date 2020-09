Archives numériques : forces aériennes indiennes, 1er vol du Falcon 8X, armement 2015, dans Air&Cosmos 2440 du 13 février 2015

Achetez puis lisez A&C 2440 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d’Air&Cosmos 2440 du 13 février 2015 :

A LA UNE : preview Aero India 2015

Forces aériennes indiennes : modernisation impérative

Partenariats industriels : les français veulent accélérer la cadence

Carte des implantations françaises en Inde

Tribune libre : Christophe Hémery, Senior Manager, Cross border et Indian Business Services, Ernst & Young

PROGRAMMES & DEVELOPPEMENTS

Dassault Aviation Falcon 8X : un nouveau faucon prend son envol

Supersonique : vers un turboréacteur à faible signature acoustique

ENTREPRISES & MARCHES :

Le programme Performances industrielles en Aquitaine

DEFENSE

Armement 2015 : une année charnière pour la DGA

Drone : le Reaper en approche aux Pays-Bas

TRANSPORT AERIEN

Compagnies aériennes du Golf : trois stratégies, trois succès

Cap au Sud pour ADP et Vinci

ESPACE

IXV : l’Europe réussit sa rentrée pilotée

Budget de la NASA : nouvelle hausse en 2016

Le retour du satellite d’Al Gore

Trois lancement Galileo en 2015

L’Hexapod à un an de l’espace

Première utilisation des bandes Q et V