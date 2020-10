Archives numériques : essai en vol Aermacchi M345, Falcon 5X, drone MALE européen, dans Air et Cosmos 2454 du 22 mai 2015

Achetez puis lisez Air&Cosmos 2454 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag. Au sommaire d’Air&Cosmos 2454 du 22 mai 2015 :

À la une : Essai en vol de l'Alenia-Aermacchi M345

Un avant-goût du futur M345

Simulation : Alenia en pointe avec son système GBTS

Entreprises et marchés

Cauquil rentre dans le giron de Simair

Compte rendu Ebace : Duel au sommet dans les bizjets

Actualités en direct du Salon Ebace

Programmes et développement

Le Boeing P-8 aux essais de ravitaillement

Défense

Drone : coup d’envoi du MALE européen

Crash A400M : alerte sur le Fadec

Porte-avions : de retour à Toulon

Airbus place le C-295 mais perd le marché des hélicoptères

Transport aérien

Le transport aérien va-t-il aussi se faire « ubériser » ?

Vols transatlantiques : Wow Air lance un nouveau concept

Espace

Encore un échec du Proton

Trafic perturbé vers l’ISS

Ariane 6 : une offre à 3,2 Md€

Budget Nasa : le Congrès redistribue les priorités

Quatrième vol du X-37B

Rosetta : les piles Saft ont rempli leur mission

Métiers de L’Aéronautique

Responsable Ordonnancement et Logistique chez Rexxia