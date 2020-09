Archives numériques : démonstration de force saoudienne au Yémen, enquête sur le crash de la Germanwings, dans Air&Cosmos 2447 du 3 avril 2015.

"Menée par Riyad, cette coalition qui réunit près d’une dizaine de pays (Qatar, Koweït, Emirats arabes unis, Bahreïn, Jordanie, Egypte, Soudan et Pakistan) aurait mobilisé plus de 150 avions de combat et 150 000 soldats pour cette opération sans précédent, baptisée Tempête décisive." 3 avril 2015

Achetez puis lisez A&C 2447 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.Au sommaire d’Air&Cosmos 2447 du 3 avril 2015 Transport aérien Accident Germanwings : le temps de l’enquête

Sécurité : les armées en première ligne Dossier Industrie Lyon 2015. Rhône-Alpes s’apprête à changer de dimension Entreprises et marchés Egide Aviation affiche ses ambitions Défense Frappes au Yémen : démonstration de force saoudienne

Inde : cure de jouvence pour les Mirage 2000 Programmes et développement Intégration des moteurs : de nouvelles pistes

Zodiac élimine les faisceaux électriques des réservoirs Espace Budget de la Nasa : la facture du JWST

Galileo : le temps du succès

Une avionique irlandaise sur la CST-100

Corée du Sud : premier satellite de KAI 40 En cliquant ICI , rendez-vous sur la Boutique en ligne Air&Cosmos pour acheter Air&Cosmos 2447 du 3 avril 2015.