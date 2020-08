Archives numériques : démonstrateur IXV, Gamstat, compagnies aériennes US, dans Air&Cosmos 2439 du 6 février 2015

Achetez puis lisez A&C 2439 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d’Air&Cosmos 2439 du 6 février 2015 :

A LA UNE : vol de l'IXV (Intermediate eXperimental Vehicule)

Rentrée hypersonique : l'Europe prépare son retour

Une vitrine européenne

Les enfants d'Hermes

Quels rôles pour Pride ?

PROGRAMMES & DEVELOPPEMENTS

Missile Aster : vers des capacités améliorées

80 heures de vol pour Orion

Le DLR passe à la vision laser

ENTREPRISES & MARCHES :

Le Vaucluse se dote d'un technopôle

Grand Sud-Ouest : la filière aéro toujours positive

Seco Tools parie sur la France

Figeac Aéro bétonne son avenir

Prismadd, nouvel acteur de l'impression 3D



DEFENSE

Le Gamstat prépare l'avenir de l'Alat

Crash d'Albacete : le Général Denis Mercier : "Une malchance totale"

Etats-Unis, budget de la Défense : rattraper le temps perdu

TRANSPORT AERIEN

Transport aérien aux Etats-Unis : des profits toujours plus flamboyants

Hop! travaille sur sa flotte

Crash au décollage d'un ATR

ESPACE

Nanolanceurs : Perseus repart pour cinq ans

Smap pour prévoir les inondations

ULA : trois contrats sous le nez de Space X