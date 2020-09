Archives numériques : contrat export Rafale au Qatar, dossier fixations, petits satellites privés d'observation, dans Air&Cosmos 2452 du 8 mai 2015.

Achetez puis lisez Air&Cosmos 2452 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d’Air&Cosmos 2452 du vendredi 8 mai 2015 :

À la une – Rafale à l’export

3e contrat export pour le Rafale

Les raisons d’un succès

Force aérienne qatarienne : changement de braquet

Budget : priorité à la défense

Entreprises et marchés

Entretien avec Frédéric Michelland, de Latécoère

Les Ateliers de la Haute-Garonne misent sur l’activité visserie

Dossier Fixations aéronautiques Un marché complexe et substantiel

Programmes et développement

Mauvaise passe pour le F-35

Cockpit connecté : pas un long fleuve tranquille

Eléments en composites : automatiser la production

Transport aérien

Air France-KLM cherche encore 1 Md€

Espace

Le New Shepard tutoie l’espace

Observation : à l’heure des petits satellites privés

Progress M-27M : chute imminente

Métiers de L’Aéronautique : Technicien d’analyse des défaillances des composants passifs, chez Serma Technologies

Biblio Aéro