Archives numériques : bilan spatial 2014, retour sur le crash d'AirAsia, opération Barkhane, dans Air&Cosmos 2435 du 9 janvier 2015.

Au sommaire d'Air&Cosmos 2435 du 9 janvier 2015 :

A LA UNE

Bilan Spatial 2014 et perspectives 2015 : dans l’espace, la croissance revient.

ENTREPRISES & MARCHES :

Rhône-Alpes : en avance sur son plan de marche

Pourquoi Fusia s’installe à Montréal

Coopération italo-russe autour de l’hélicoptère AW189

L’Ensma booste ses labos

Une étude révélatrice sur l’aéronautique auvergnate

PROGRAMMES & DEVELOPPEMENTS

Liaisons de données tactiques : Ocadd version 2

Certification de l’ARJ21

Le 8X dope la gamme Falcon de Dassault Aviation

DEFENSE

Typhoon latins en première ligne

Les Typhoon en mode multirôle

Opérations aéroportées : un démultiplicateur de forces

F35A : l’Australie débute sa transformation.

La France s’installe au Sahel

Chine : production en série du drone Pterosaur en 2015 ?

TRANSPORT AERIEN

Retour sur le crash d’AirAsia

Le brouillard “plombe” Etihad

Russie : les compagnies en difficulté

ESPACE

CNES : un climat de coopération

***

