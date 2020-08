Archives numériques : bilan des ventes Airbus Boeing 2014, ALAT en Afrique, échec de SpaceX, dans Air&Cosmos 2436 du 16 janvier 2015.

Achetez puis lisez A&C 2436 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d’Air&Cosmos 2436 du 16 janvier 2015 :

A LA UNE

Airbus-Boeing : toujours plus !.. de commandes, de livraisons, d’innovations

ENTREPRISES & MARCHES :

La Fondation STAE se cherche un avenir

L’Aquitaine valorise son savoir-faire

NDT Expert devient Testia France

Préfigurations de l’usine du futur de Thales avec l’Swarm

Novadem s’envole à l’international

PROGRAMMES & DEVELOPPEMENTS

Sysiphe : du visible à l’invisible

Deuxième vie pour le Mig-29

DEFENSE

Alat : renforcement du dispositif en Afrique

A400M : convoyage inédit sur 3 moteurs

Porte-avions “Charles de Gaulle” : appareillage pour l’océan Indien

Irak : la Parlement vote la prolongation

TRANSPORT AERIEN

Aéroports régionaux : année de transition

Crash d’AirAsia : l’enquête peut commencer

Air Méditerranée : vers une reprise

ESPACE

SpaceX : un échec prometteur

Objectif Planètes naines

ThalesAleniaSpace mise sur la haute résolution

Le couteau suisse d’Eutelsat