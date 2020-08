Archives numériques : Air France - KLM en retard, A400M en 1ère maintenance, dans Air&Cosmos 2437 du 23 janvier 2015

Achetez puis lisez A&C 2437 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d’Air&Cosmos 2437 du 23 janvier 2015 :

A LA UNE

Air France – KLM : pourquoi cela ne marche pas ?

Fiscalité : le rapport Le Roux veut desserrer l’étau fiscal.

ENTREPRISES & MARCHES :

Segula renforce son pôle industriel

Sabena technics : nouvelles installations à Toulouse

Exportations : le coup de pouce du Quai d’Orsay

Bombardier dans la tourmente

PROGRAMMES & DEVELOPPEMENTS

Avion écologique : retour aux ailes à grand allongement

Solar Impulse 2 : vers le tour du monde

La RAF devra installer l’Acas sur ses appareils

DEFENSE

A400M Atlas : première visite de maintenance

Japon : budget défense record

Les hélicoptères au coeur de la traque aux terroristes

Irak-Syrie : pas de répit pour la coalition

Armées : une déflation revue à la baisse

TRANSPORT AERIEN

Aéroports De Paris (ADP) prépare son avenir

SpiceJet cherche à redécoller

Transavia vise les 30% de croissance en 2015

ESPACE

ESA : 2015, année de transition

Galileo : atermoiements à Bruxelles

Elon Musk relance les mégaconstellations

Retour de flammes pour les moteurs russes

Nouveau tour de table chez PlanetLabs