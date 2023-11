Archer et Beta développent en commun un système de charge intéropérable

Un accord inédit...

Archer Aviation et BETA Technologies ont annoncé un accord inédit dans l'industrie pour accélérer le déploiement d'un système de charge rapide interopérable dans toute l'industrie des avions électriques. Si les deux constructeurs -ou plutôt développeurs ainsi qu'il devient coutume de les appeler outre-Atlantique- d'ADAVe (eVTOL) semblent être en concurrence, ils ont un intérêt commun autour du système de charge des batteries employées pour leurs aéronefs. L'objectif de ce partenariat, selon les deux constructeurs, est d'encourager le déploiement à grande échelle de chargeurs électriques interopérables conformes à la norme de charge combinée (CCS), qui est la norme la plus largement utilisée pour les véhicules électriques terrestres. Et Beta Technologies a installé plusieurs modules de charge, aussi bien à destination des ADAVe que des voitures, puisqu'il en a implantés en lisière d'aéroports.

...Et un système de charge polyvalent...

Techniquement, la norme CCS prévoit des interfaces de charge harmonisées. En clair, cela signifie que l'Alia-250 eVTOL de Beta et sa variante eCTOL ( electric Conventionnal Take-Off and Landing ou décollage et atterrissage conventionnels électriques) récemment dévoilée pourraient partager un chargeur avec le Midnight d'Archer, par exemple. Archer utilise deux systèmes Charge Cube de BETA dans ses installations d'essais en vol, ainsi qu'un certain nombre de systèmes de recharge mobiles Mini Cube de BETA, qu'Archer prévoit de déployer rapidement en fonction des besoins. Le système de charge de BETA utilise donc la norme de charge combinée (CCS) - une norme multimodale et interopérable employée par les principaux équipementiers. Cette norme approuvée par la GAMA s'accompagne d'une évaluation par les pairs et de normes de certification mondiales, et est harmonisée avec l'EUROCAE ED-308. Les systèmes de charge de BETA sont déjà utilisés sur 14 sites dans l'est des États-Unis, et des travaux de développement sont en cours pour les installer sur 55 autres sites le long de la côte Est et de la côte du Golfe, ainsi que dans les installations d'Archer en Californie.

...Avec un début de réseau outre-Atlantique...

L'accès au système et au réseau de recharge électrique de BETA grâce à cette collaboration est un autre élément essentiel du plan d'Archer visant à créer le chemin le plus efficace et le plus évolutif vers le marché pour les aéronefs ADAVe (eVTOL) d'Archer. Les chargeurs d'Archer amènent le réseau de BETA sur la côte ouest. Cette collaboration importante pour l'industrie fait suite à l'expansion du réseau de BETA sur la côte est - y compris le premier chargeur d'avion électrique sur une installation du ministère de la défense située à Duke Field, sur la base aérienne d'Eglin.

...Une intéropérabilité validée par le GAMA

"La recharge rapide est essentielle pour assurer des temps de rotation rapides entre les vols", a commenté Adam Goldstein, fondateur et PDG d'Archer. "Un système de recharge rapide et généralisé est essentiel pour que les taxis aériens électriques puissent se développer dans les années à venir, et cette collaboration entre deux leaders de l'industrie est une étape passionnante vers cet objectif", ajoute-t-il. Détail d'importance : en septembre 2023, la General Aviation Manufacturers Association (GAMA, l'association des constructeurs d'aviation générale) a publié un rapport intitulé "Interoperability of Electric Charging Infrastructure" (intéropérabilité de l'infrastructure de charge électrique) qui souligne le fait que l'infrastructure de charge partagée offre de nombreux avantages par rapport aux multiples protocoles propriétaires développés par les équipementiers.

Une norme de recharge unifiée



Ainsi, les constructeurs ou développeurs d'ADAVe (eVTOL) ont compris la nécessité d'unifier leurs efforts ou plutôt de créer un standard de charge qui simplifie à la fois l'accès -par le biais d'une compatibilité des équipements- mais également la charge elle-même. "L'adoption d'une norme de recharge unifiée contribuera à promouvoir le développement de l'aviation électrique à grande échelle", a déclaré Pete Bunce, président-directeur général de la GAMA. "Permettre aux aéronefs et aux véhicules terrestres électriques de différents constructeurs de partager des infrastructures de recharge contribuera à réduire les coûts d'électrification des infrastructures existantes. Une norme commune renforcera la confiance dans le secteur émergent de la mobilité aérienne avancée de notre industrie et encouragera l'adoption de réseaux de recharge accessibles au public et l'accès à ces réseaux.