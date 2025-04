Archer dévoile sa vision du réseau de taxis aériens à New York

Un projet de réseau de taxis aériens à New York

Archer Aviation a dévoilé le 17 avril 2025 les plans d'un projet de réseau de taxis aériens dans la ville de New York, en partenariat avec United Airlines, visant à transformer la façon dont les résidents de New York et les visiteurs se déplaceront dans la région. L'objectif d'Archer est de permettre aux passagers de se rendre de Manhattan aux aéroports voisins en seulement 5 à 15 minutes grâce à Midnight, ce qui réduirait considérablement les temps de trajet par rapport aux transports terrestres traditionnels et permettrait d'éviter le trafic tristement célèbre de la ville.

4 passagers

Le taxi aérien électrique piloté d'Archer Midnight est conçu pour transporter jusqu'à quatre passagers tout en produisant moins de bruit et d'émissions qu'un hélicoptère traditionnel. Le Midnight est construit avec des systèmes redondants dans l'ensemble de l'appareil, y compris 12 moteurs et hélices au total, ce qui permet à Archer de viser des niveaux de sécurité similaires à ceux des avions de ligne. Archer construit son Midnight en Amérique, dans des usines situées à San Jose (Californie) et à Covington (Géorgie). Archer cherchera à utiliser les propriétés aéronautiques existantes dans la région, dans le but d'établir des vertiports associés aux aéroports et aux héliports de la région.

Une certification FAA en cours

Archer continue de travailler avec la FAA pour obtenir la certification de type de son aéronef Midnight. Une fois la certification de type obtenue, Archer et ses partenaires opérationnels prévoient d'intégrer Midnight, en commençant par les grands aéroports comme ceux de la région de New York. Archer a reçu son certificat de transporteur aérien et d'opérateur FAA Part 135 en juin 2024. Dans le cadre de ce concept d'exploitation, les passagers réserveraient des vols Archer en complément des voyages aériens traditionnels, réduisant ainsi les temps de trajet porte-à-porte. United a déjà commandé une flotte d'avions Midnight d'Archer et reste un investisseur de longue date dans la société. Archer travaille en étroite collaboration avec les partenaires d'infrastructure existants, notamment Atlantic Aviation, Signature Aviation et Skyports/GroupeADP, ainsi qu'avec les nouveaux partenaires Modern Aviation et Air Pegasus, afin de développer et d'électrifier les actifs aéronautiques dans le cadre de ce projet de réseau. Archer a déjà annoncé des réseaux de taxis aériens à San Francisco et Los Angeles.