Arabsat passe au satellite « numérique »

Destination 30,5° Est

Arabsat, le premier opérateur satellite régional au Moyen-Orient et en Afrique, a retenu Thales Alenia Space pour la fabrication du satellite géostationnaire de télécommunications Arabsat 7A.

Arabsat 7A rejoindra sur la position orbitale de 30,5° Est les satellites Arabsat 5A et 6A, respectivement lancés en juin 2010 et avril 2019.

Il remplacera la majeure partie de la capacité en bandes C et Ku du premier, qui arrive en fin de vie.

Il offrira également une grande capacité haut débit en bande Ku pour plusieurs marchés verticaux au Moyen-Orient, en Afrique et dans certaines régions d’Europe.

Quatrième succès commercial en six mois

Arabsat 7A est un satellite entièrement reconfigurable en orbite, basé sur la plateforme Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration) de Thales Alenia Space.

C’est le quatrième contrat de ce type décroché par le constructeur franco-italien (le troisième cette année), après les satellites Astra 1Q, Intelsat 41 et Intelsat 44 – en novembre 2021 et janvier 2022.

Déclaration

« Je salue la signature de ce contrat avec Arabsat, qui ouvre un nouveau chapitre dans la collaboration de longue date entre nos deux entreprises, a déclaré Hervé Derrey, le président de Thales Alenia Space. Nous sommes très fiers de contribuer au développement d’Arabsat dans la région MENA, en lui fournissant notre toute nouvelle solution totalement reconfigurable en orbite. Ce nouveau succès reflète l’expertise technologique de Thales Alenia Space et confirme que notre ligne de produits Space Inspire, également soutenue par les agences spatiales européenne et française, répond parfaitement à l’évolution des besoins du marché en termes d’agilité et de flexibilité ».