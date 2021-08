Après les munitions, l’Ukraine et le Canada sur le front aéronautique

Accord ukraino-canadien

Antonov et le gouvernement du Québec pourraient signer un accord relatif à la production d’avions An-74TK-200 au Québec. Pour cela, la société ukrainienne aurait créé une filiale sur place et travaillerait de concert à l’implantation d’une usine avec la société canadienne Capital Hill Group, tel qu’il ressort d’un communiqué publié par cette dernière. Les recherches OSINT ont permis de déterminer que « Antonov Aircraft Corporation (Canada) Ltd » a été créée en mars dernier, et est domiciliée à Montréal. Preuve que Antonov prend son implantation au « pays à la feuille d’érable » au sérieux.

Caractéristiques

Le modèle qui pourrait être produit au Canada est le AN-74TK-200, en service depuis 1994 et conçu sur la base du AN-74TK-100. Cet appareil peut transporter 52 passagers, ou jusqu’à 10 tonnes de marchandises (plage de vol de 950 km). Sa vitesse de croisière est de 600-700 km/h. Il a été développé par le bureau d’études « Antonov », et est produit en série à l’usine de production d’aviation de Kharkov. Si le TK-200 a été conçu pour le transport de passagers, il est également utilisé par les militaires. Parmi ses acheteurs, les armées de l’air du Kazakhstan, du Turkménistan et d’Egypte. Mais également les Gardiens de la révolution iranienne (Pasdarans). Le TK-200 a pour avantage d’avoir été conçu pour opérer dans des conditions climatiques et d’environnement difficiles.

Technologies occidentales

Le « 200 » rencontre deux difficultés. Primo, il reste dépendant des pièces détachées réalisées en Russie. Secundo, il n'est pas certifié pour les marchés européens et américains. La coopération ukraino-canadienne a pour but de « moderniser » l’appareil, pour le mettre en conformité avec les normes canadiennes, et être produit à la fois au pays de l’érable et en Ukraine. Les seules modifications mentionnées, pour l’instant, concerneraient la cabine.