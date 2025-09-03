Anywaves s'implante aux Etats-Unis

L’aventure américaine se poursuit pour la dynamique PME toulousaine spécialiste des antennes pour microsatellites, avec la création d’une filiale aux États-Unis.
On se souvient que la jeune pousse, fondée en 2017 à Toulouse après une décennie de recherches du Cnes et qui livrait l’an passé son millième produit, avait décroché plusieurs contrats de fournitures d’antennes miniatures haute performance pour microsatellites à l’international, des États-Unis à l’Australie.
A deux reprises, en 2023 et 2024, l’équipementier s’était vu décerner le Prix d’excellence des fournisseurs de systèmes spatiaux par l’un de ses clients, Maxar Technologies.
Par ailleurs, Anywaves, a par ailleurs lancé au printemps un produit particulièrement innovant, l’antenne dépliable Reflectarray (présentée en avant-première à Air & Cosmos).
Aujourd’hui, la dynamique entreprise présidée par Nicolas Capet devient un acteur multinational, avec la création d’une filiale aux Etats-Unis : Anywaves US.
L’ambition est de répondre à la forte demande des constellations New Space sur orbite basse.
La direction de cette nouvelle filiale a été confiée à Nicolas Hine, un spécialiste aérospatial franco-américain bien connu du secteur pour avoir, entre autres, travaillé pour Mangata Networks, OneWeb Satellites, Zodiac Aerospace et Raytheon Technologies.
Une ligne d’assemblage d’antennes Anywaves sera ainsi ouverte outre-Atlantique dès 2026.
Nicolas Capet commente cette nouvelle étape : « C’est un défi de taille, mais aussi une formidable opportunité. Passer d’une structure internationale à une organisation multinationale ne se résume pas à ouvrir un nouveau bureau : il s’agit de bâtir des collaborations durables, d’investir localement et de s’inscrire pleinement dans la dynamique industrielle et mondiale du spatial. »
