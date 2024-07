Anywaves fournit son millième produit

La startup toulousaine Anywaves, pur équipementier d’antennes spatiales (certifié EN9100 depuis 2021), annonce ce 23 juillet la livraison de son millième produit depuis sa création en 2017, qu’il s’agisse d’antennes sur étagère ou sur mesure.

Parmi ses clients répartis à travers le monde figurent des acteurs majeurs du secteur spatial et du New Space, tels que Airbus Constellation Satellites, le CNES, Hera Systems, Magellan, Maxar Technologies (qui a remis en mars dernier à Washington le Prix d’excellence 2023 des fournisseurs de systèmes spatiaux à Anywaves) ou The Exploration Company.

Pour l’entreprise, qui compte aujourd’hui une cinquantaine d’employés, ce millième produit livré se veut être une étape supplémentaire dans sa quête continue d’innovation et de qualité.

« La livraison de notre millième produit est une étape importante qui illustre parfaitement notre engagement envers la qualité et la satisfaction de nos clients, déclare Nicolas Capet, président fondateur d’Anywaves. En tant que "Space Antenna Makers", nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et nous restons déterminés à continuer sur cette lancée pour offrir les meilleurs produits du marché. »