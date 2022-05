Antonov se redéploie sur Leipzig/Halle

Des installations détruites

Depuis le 24 février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les différentes installations de la société Antonov ont été endommagées à différents niveaux. Pour ne citer que les deux principales installations ;

Aéroport Antonov/Gostomel : le premier jour, les Russes tentent un assaut héliporté sur l'aéroport mais cet assaut est repoussé par les Ukrainiens ( article sur l'assaut héliporté ). Les combats font alors rage sur toute la zone. Durant leur occupation, les Russes vont détruire les bureaux d'Antonov Airlines et à cause des combats, plusieurs avions seront détruits - dont l'An-225 - ou endommagés à différents niveaux ( article sur les destructions sur l'aéroport Antonov ).

La chaine de production d'Antonov, située à Kiev, a été bombardée le 14 mars par les Russes, détruisant une partie des installations.

Un déménagement temporaire en Allemagne

Antonov Airlines utilise actuellement cinq An-124-100 Ruslan. Ces avions n'étaient pas en Ukraine le 24 février et ont ainsi évité d'être endommagés ou détruits. Antonov Airlines a décidé de les redéployer sur l'aéroport de Leipzig-Halle (Saxe, Allemagne). Actuellement, avec la libération du Nord-Ouest de Kiev, Antonov cherche à déplacer les matériels encore intacts ou réparables, ainsi que les différents personnels techniques, administratifs ou encore les personnels naviguant vers Leipzig. L'éloignement de cet aéroport ne va pas faciliter la manœuvre logistique.

Antonov Logistics Salis GmbH

Ce choix n'est en aucun cas irréfléchi : Antonov Airlines y détient une filiale dans le cadre du contrat SALIS. Le contrat "Solution intérimaire pour le transport aérien stratégique" (SALIS) a été signé en décembre 2018 entre

l'Agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA) qui gèrera pour 9 États (Belgique, République tchèque, France, Allemagne, Hongrie, Norvège, Pologne, Slovaquie et Slovénie) la gestion du contrat

Antonov Logistics Salis GmbH.

Cette dernière est une filiale spécialement créée pour remplir ce contrat (d'où le nom Salis) et est basée sur l'aéroport de Leipzig où elle accueille 2 An-125-100 de la compagnie Antonov Airlines.

Ce contrat doit permettre aux neuf États de disposer de transporteurs aériens stratégiques en cas de crise. D'ailleurs, le contrat ne concerne pas seulement deux An-124 car ce sont cinq An-124-100 qui peuvent être mobilisés en neuf jours, soit une capacité de rotation de 5x171 tonnes de cargo. A titre de comparaison (en tonnes), l'Armée de l'Air et de l'Espace devrait mobiliser 22 avions de transport A400M* pour pouvoir effectuer, en une seule rotation, l'équivalent des capacités de transport des cinq An-124-100. Cela démontre le problème de la dépendance logistique en Europe et au sein de la majorité des pays membres de l'OTAN. Un article avait d'ailleurs été écrit il y a un mois sur la dépendance de la France en ce qui concerne le transport stratégique des Armées ( article disponible ici ). Le contrat permet aussi d'accéder à l'An-22 (endommagé), l'An-225 (détruit) et des Il-76.

Antonov Airlines a déjà annoncé que pour les 12 prochains mois, 385 vols et 1.270 atterrissages étaient prévus. La compagnie aérienne a également déclaré qu'elle effectuerait une majorité de vols pour l'OTAN/l'UE dans le cadre du programme SALIS, des vols humanitaires et peut-être quelques vols commerciaux.

*Au 1er janvier 2022, l'Armée de l'Air et de l'Espace détenait 18 A400M sur les 50 prévus.