Antimissile : feu vert de l'Europe au projet TWISTER

Une bonne nouvelle pour la défense de l'Europe et le missilier européen MBDA. Le Conseil de l’Union Européenne vient en effet d'approuver le projet capacitaire Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance (TWISTER) "pour mise en œuvre dans le cadre de la Coopération Structurée Permanente (CSP)", souligne MBDA qui poursuit : "ce projet global de défense antimissile, qui réunit déjà cinq pays européens, vise en particulier à développer, avec le soutien du Fonds Européen de Défense, un intercepteur multi-rôle européen assurant la défense contre les menaces émergentes, avec une mise en service à l’horizon 2030". Pour une fois prolixe, MBDA explique que " la composante intercepteur du projet TWISTER constituera à terme un élément central de la contribution des États européens à la mission de défense des populations et des forces assurée par l’OTAN, tout en répondant au niveau d’ambition de l’Union Européenne dans le domaine de la défense antimissile. En rationalisant et mutualisant leurs capacités, les États membres de la CSP bénéficieront à terme d’une capacité opérationnelle différenciante visant à garantir leur autonomie stratégique et leur liberté d’action".

Le nouvel intercepteur endo-atmosphérique TWISTER sera donc capable de "traiter un large éventail de menaces : missiles balistiques manœuvrant de portée intermédiaire, missiles de croisières hypersoniques ou haut-supersoniques, planeurs hypersoniques, missiles antinavires, de même que les cibles plus classiques comme les avions de combat de nouvelle génération. Cet intercepteur devra s’intégrer aux systèmes terrestres et navals existants et futurs". Et MBDA s’engage à répondre à ce besoin "avec des architectures et des technologies de nouvelle génération qui capitalisent sur plusieurs études nationales et internes menées depuis cinq. MBDA s’appuiera également sur sa connaissance de la coopération industrielle au niveau européen, son expérience à mener des programmes complexes de défense aérienne et sur les solides relations établies dans le paysage européen afin de constituer une équipe s’appuyant sur les meilleures compétences existantes".

"Le projet TWISTER est le deuxième projet relatif aux systèmes de missiles soutenu dans le cadre du nouvel agenda européen de défense, après le programme capacitaire Beyond Line Of Sight (BLOS – en français TAVD Tir Au-delà de la Vue Directe), inscrit dans le cadre de la CSP en novembre 2018 et pour lequel MBDA s’est positionné avec le système de combat terrestre de 5ème génération, seule réponse sous autorité de conception européenne offrant la capacité de tir au-delà de la vue directe avec homme dans la boucle pour les unités de combat au contact", rappelle le missilier européen.