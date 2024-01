Antépénultième vol d’un lanceur H2 japonais

Airbus Helicopters investit dans les drones militaires

Airbus Helicopters et Aerovel ont signé un accord portant sur l'acquisition d'Aerovel et de son système aérien sans pilote (UAS), Flexrotor, dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer son portefeuille de solutions tactiques sans pilote. Le Flexrotor est un petit système aérien tactique sans pilote conçu pour les missions de renseignement, de surveillance, d'acquisition de cibles et de reconnaissance (ISTAR) en mer et sur terre.