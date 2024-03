Anniversaire : Finnair a retrouvé une nouvelle dynamique

La compagnie, qui vient de fêter ses 100 ans d’existence, a peut-être traversé la plus grave crise de son histoire avec les conséquences conjuguées de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine. Mais elle a su se réinventer pour traverser la tempête et a opéré un redressement spectaculaire.