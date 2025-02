AnimaWings débarque bientôt à Paris CDG et à Nice

C'est un morceau de "l'âme roumaine" qui va bientôt débarquer en France. En effet, c'est du mot latin "anima", l'âme, que dérive le nom de la nouvelle petite compagnie roumaine qui va prochainement faire son arrivée dans l'Hexagone, AnimaWings. A partir du 2 mars 2025, la compagnie lancera une liaison régulière entre Paris CDG et Bucarest, à raison de quatre vols hebdomadaires, et à partir du 17 avril entre Nice et Bucarest, à raison de deux vols hebdomadaires.

Premier vol régulier vers Dubai

La compagnie AnimaWings a été fondée en 2019. Elle a été "portée sur les fonts baptismaux" par AEGEAN Airlines qui a pris une participation capitalistique de 25% dans son capital en mars 2020, mais pour une période temporaire. Elle est à présent détenue (depuis février 2024) à 100% par le groupe touristique privé roumain Memento Group (travaillant dans le tour-operating, le transport touristique par bus, les voyages bien-être etc...). En juillet 2020, elle a obtenu son AOC (Certificat d'opérateur aérien) et a commencé à opérer des vols charters.

Elle a lancé son premier vol régulier vers Dubai, en décembre 2024. Elle a débuté ses opérations régulières avec deux Airbus A220-300 et devrait en recevoir quatre autres en 2025. Six autres A220-300 devraient rejoindre la flotte en 2026, ce qui montera la flotte régulière à 12 avions. AnimaWings, dont l'ensemble des avions sont loués auprès de différents "lessors", aura aussi dans sa flotte deux Airbus A320 pour lui permettre de faire des vols charters. Les Airbus A220-300 sont configurés en bi-classes 12 sièges business et 125 sièges en économie, mais dont une partie présenteront un espace et un confort supplémentaire, moyennant un surcoût tarifaire.

"Notre business model est intermédiaire entre celui des compagnies low cost et celui des compagnies traditionnelles. En Roumanie, Wizz Air et Ryanair sont pour l'instant très dominants et les clients n'ont le choix qu'entre des transporteurs ultra low cost sans aucun service et des compagnies traditionnelles comme Air France et Tarom, qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses", explique Marius Pandel, PDG d'AnimaWings. La compagnie prévoit de proposer trois types de tarifs en éco, et deux types de tarifs en classe affaires (où les repas seront inclus). Elle veut aussi cibler la clientèle corporate en leur proposant d'acheter à l'avance des "carnets" de billets. Ils peuvent ainsi acheter 10, 20, 50, 100, 250 ou 500 billets.

APG assure la commercialisation en France

A noter que le 2 mars 2025, AnimaWings lancera aussi un vol vers Stockholm-Arlanda. ainsi que des vols vers et au départ des villes roumaines de Iasi et Oradea. En juin 2025, elle lancera aussi des vols saisonniers vers les Canaries (Gran Canaria et Tenerife), les Baléares (Ibiza et Palma de Majorque), ainsi que les villes roumaines de Brasov et Timisoara. Elle ajoutera aussi Heraklion à son réseau saisonnier qu'elle opère déjà vers la Grèce (Zakynthos, Corfou, Céphalonie et Rhodes), plus le Portugal (Faro), le Maroc (Marrakech) et Dubai. Enfin, précisons que l'ensemble de la commercialisation d'AnimaWings en France est assurée par APG (Air Promotion Group), avec Catherine Vaurillon en chef de produit. Pour ce qui du développement futur du réseau vers la France, Diana Dima, la directrice commerciale et marketing explique qu'AnimaWings a déjà opéré par le passé un vol charter vers Lyon, tandis que Marius Pandel précise "qu'il a d'autres idées en tête".