Andrée Dupeyron, l'amazone du ciel

Une aviatrice oubliée

Andrée Dupeyron. Une aviatrice aujourd’hui oubliée bien moins connue que Maryse Bastié, Hélène Boucher, Maryse Hilz ou encore Léna Bernstein pour ne citer qu’elles. Mais un film de 52 minutes réalisé par Jean-Luc Gunst et Christian Seveillac vient raviver son souvenir. Andrée Dupeyron, pilote civile et militaire, fit partie des forces aériennes françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce n’est qu’une infime partie de sa biographie. Née en 1902 à Ivry-sur-Seine, Andrée Maihlo de son nom de jeune femme rencontre à 16 ans son futur mari, un ex mécanicien de l’école d’aviation de Pau et futur garagiste du nom de Gustave Dupeyron. Le couple s’intéresse de très près aux avions. En 1932, établis à Mont-de-Marsan, Gustave obtient son brevet de pilote et Andrée le suit un an plus tard. Puis -fait exceptionnel pour l’époque car elles sont bien peu nombreuses à le détenir- son brevet de pilote professionnel.

Un Potez 43 puis un Caudron Aiglon

Le couple vend son garage et se spécialise dans la réparation d’avions. Elle achète un Potez 43, monoplan à aile haute, qui cède bientôt la place à un Caudron C.600 Aiglon, car son ambition ne se limite pas aux vols du dimanche. La mode est alors aux records sous toutes leurs formes, qu’ils soient de vitesse ou de distance parcourue et les aviatrices s’y mettent elles aussi. Et Andrée veut battre le record de distance en ligne droite. Elle va d’abord s’exercer dans le cadre de la coupe Hélène Boucher, un rallye international Mont-de-Marsan - Marseille - Tours – Paris. Puis dans un second temps, elle réalise un record de distance dans la catégorie avion de 4 à 6,5 litres de cylindrée sur le parcours Tunis - Marsa Matruh (Égypte) soit pas moins de 1 678 kilomètres. Mais ça n’est pas assez pour elle.

"Le Ciel est à vous"

En mai 1938, décollant d’Oran, en Algérie française, elle rallie Tel El Aham en Irak, effectuant ainsi 4 360 km, enlevant le record à Élisabeth Lion qui l’avait précédée. Dans des conditions terribles, car le raid se transforme en une équipée de survie. Mais qu’importe, c’est dans la difficulté qu’elle acquiert la célébrité. Du jour au lendemain, elle devient ainsi l’égérie de plusieurs magazines féminins, toute la presse parle d’elle. Et en pleine occupation, elle fera l’objet d’un film largement inspiré de ses exploits, « Le ciel est à vous » dont le rôle de son mari est tenu par Charles Vanel. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, elle s’engage. Démobilisée, elle rejoint les rangs de la résistance. Devenue pilote pour les forces aériennes françaises libres, elle est la marraine d’une escadrille qui porte son nom. Et en 1945, le corps des femmes pilotes militaires est créé par Charles Tillon, alors ministre de l’air sous le gouvernement Charles de Gaulle. Andrée Dupeyron en fait partie, aux côtés de Maryse Bastié et Élisabeth Lion. C’est ainsi qu’elles deviennent brevetées pilotes militaires.

Un dernier record invalidé par la FAI

Début mai 1949, le démon du record de distance l’assaille à nouveau. Andrée Dupeyron veut rallier Mont-de-Marsan à Karachi, plus exactement Juwani. Car son précédent record a été battu par un équipage soviétique, ce qu’elle n’entend pas leur laisser. Malheureusement, après trente et une heures de vol et 5 932 km parcourus, son record ne sera pas validé par la Fédération aéronautique internationale. Ce qui ne l’empêchera pas d’être décorée de la Légion d’honneur. Elle s’éteint le 22 juillet 1988 à Mont-de-Marsan.

« Andrée Dupeyron, l'Amazone du Ciel » (52 minutes) sera diffusé sur les antennes de France 3 Nouvelle-Aquitaine et de quelques autres régions le jeudi 27 Novembre vers 22h50. Le film sera par ailleurs accessible dès le samedi 22 novembre sur la plateforme internet de France.tv, dans la rubrique « documentaire ».