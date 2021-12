Analyse des images du drone de combat furtif russe Okhotnik S-70 de Sukhoi à sa sortie d'usine

Après le démonstrateur technologique, le prototype

Les tests du démonstrateur de l'appareil, jugés satisfaisants, ont conduit la Russie à construire un premier prototype de l'appareil qui vient d’être dévoilé sur le site l'usine Sukhoï de Chkalov, à Novossibirsk, le premier vol devant avoir lieu prochainement. L'appareil est bien plus lisse, il a perdu des antennes et capteurs (dont l'unique caméra jusqu'alors visible), des entrées d'air supérieures, le nez de l'appareil a été largement redessiné pour en réduire la signature, mais c'est surtout la la sortie de l'unique réacteur qui étonne par sa forme peu conventionnelle. Les démonstrateurs de drones américains X-45A de Boeing étaient les premiers à posséder ces décrochements, probables protections thermiques et radar permettant de réduire la signature du moteur.

Le démonstrateur technologique était équipé d'un dérivé sans post-combustion du moteur Klimov RD-33MK du MIG-35, dont une partie serait produite à partir d'imprimantes 3D afin d'en réduire la signature radar et thermique. Il n'y a pour l'instant pas d'information sur le moteur de ce prototype, mais cette forme interdit toute poussée vectorielle.

C'est le groupe Kronstadt qui était en charge du poste de contrôle (image ci-dessous), entreprise produisant déja des drones dont l'Orient-E, drone tactile MALE déployé en Syrie depuis 2017. Une toute nouvelle console devrait être livrée pour accompagner l'appareil et sa montée en capacité.