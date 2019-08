Amérique latine : deux fournisseurs MRO supplémentaires pour Gulfstream

Les sociétés Líder Aviação et Aero Rio Táxi Aéreo ont rejoint le groupe des installations de garantie agréées par Gulfstream Aerospace Corporation. Les deux sociétés brésiliennes fourniront des réparations sous garantie et des services de maintenance aux jets grande cabine et de taille moyenne de Gulfstream. Les appareils concernés seront les G650ER, G650, G550 et G280. En plus des services MRO, Líder Aviação et Aero Rio Táxi Aéreo réalisent toutes deux des vols charters. Tandis qu’Aero Rio est basé à l'aéroport international Galeão de Rio de Janeiro, Líder opère à partir de l’aéroport Congonhas de São Paulo. Cette deuxième possède également des installations à Rio de Janeiro, Belo Horizonte et Brasilia. Parmi les activités commerciales de Líder Aviação, la société brésilienne gère aussi la vente d’appareils. Gulfstream l’a par ailleurs autorisé en tant que revendeur de pièces pour l'Amérique du Sud. Elle peut donc désormais mener les transactions de vente de pièces pour prendre en charge les opérations de maintenance planifiées de même que celles non planifiées.

« Nous sommes déterminés à fournir à nos opérateurs brésiliens un choix qui réponde aux nécessités de maintenance de leurs appareils », a déclaré Derek Zimmerman, président du service client de Gulfstream. « Ces ajouts, complétés par les nouvelles installations de maintenance prévues à Palm Beach, en Floride et à Savannah, fourniront une assistance complète et rapide dans tout le Brésil, en particulier dans les deux grandes villes où sont situés la plupart de nos opérateurs. »

En effet, parmi les quelques 230 Gulfstream basés en Amérique latine, plus de la moitié des 40 appareils présents au Brésil sont basés à São Paulo et Rio de Janeiro et plus du tiers opèrent à Congonhas et à Galeão.

Par ailleurs, Gulfstream renforce actuellement sa présence aux États-Unis. L’agrandissement de ses hangars dédiés au service client ainsi que de ses bureaux à l’aéroport international de Savannah / Hilton Head est notamment prévu pour septembre. De même, l’industriel souhaite aménager un centre à l’aéroport international de Palm Beach en Floride, dont les opérations commenceront au premier trimestre de 2020.