Ampaire obtient la base de certification G-1 de la FAA pour son système de propulsion électrique hybride.

Ampaire voit l'approbation du document G-1 par la FAA

Ampaire a annoncé le 13 mai 2025 que la Federal Aviation Administration (FAA), soit le régulateur américain, a approuvé le document de référence G-1 pour son système de propulsion électrique hybride AMP-H570. Cette approbation établit les normes de navigabilité et environnementales requises pour la certification de type supplémentaire de la FAA, marquant ainsi une étape importante vers le déploiement commercial des solutions hybrides électriques d'Ampaire.

Achever la campagne d'essais pour valider la technologie

Le document G-1 de la FAA définit le cadre réglementaire que l'AMP-H570 doit respecter pour obtenir la certification de type supplémentaire (STC). Avec cette approbation, Ampaire passe à la phase suivante : travailler avec la FAA pour finaliser les moyens de conformité et achever la campagne d'essais pour valider la technologie. L'architecture hybride de l'AMP-H570 - similaire dans son principe aux premiers hybrides automobiles - permet une recharge en vol et ne nécessite pas d'infrastructure de recharge au sol. Combiné à sa conception prête à l'emploi, le système offre une solution prête à l'emploi pour les opérateurs, réduisant à la fois le temps de déploiement et les coûts initiaux, tout en accélérant la voie vers une aviation à plus faibles émissions.

Une solution commercialement évolutive

L'AMP-H570 présente des avantages économiques évidents pour les compagnies aériennes régionales et les opérateurs de fret, notamment une réduction de la consommation de carburant, une diminution des coûts de maintenance et une prolongation de la durée de vie de l'avion. Ampaire se positionne ainsi comme une solution commercialement évolutive et rentable pour une aviation plus propre.

SAF

L'Eco Caravan d'Ampaire, équipé de l'AMP-H570, a déjà démontré, lors d'essais en vol, une efficacité énergétique plus de deux fois supérieure à celle d'un avion conventionnel. De récents essais au sol ont permis de faire fonctionner le système avec 100 % de carburant aviation durable (SAF), ce qui renforce le leadership d'Ampaire en matière de solutions pratiques et à court terme pour l'aviation durable.

Intégrer le système propulsif dans le King Air

L'US Air Force a financé un programme de recherche visant à intégrer l'AMP-H570 dans le King Air, et d'autres constructeurs aéronautiques ont commencé à explorer les applications hybrides parallèles intégrées et hybrides en série de l'AMP-H570 dans de nouveaux modèles d'aéronefs. « La délivrance par la FAA de la base de certification G-1 pour l'AMP-H570 constitue une avancée majeure dans la commercialisation de la propulsion électrique hybride », a déclaré Kevin Noertker, cofondateur et PDG d'Ampaire. « Cette étape démontre que nous respectons notre feuille de route réglementaire, que nous éliminons les risques pour les investisseurs et les clients. Ampaire travaille depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec ses homologues de la FAA », a déclaré Ed Lovelace, directeur de la technologie. « Cette dynamique productive a permis de garantir les normes de sécurité les plus élevées tout en soutenant la commercialisation de nos solutions innovantes et efficaces. L'engagement de la FAA a été essentiel pour faire de la propulsion électrique hybride une option viable et évolutive pour l'industrie aéronautique », ajoute Kevin Noertker.

Etablir les moyens de conformité en vue de la certification

Ampaire poursuit à présent ses travaux en vue de l'élaboration du document de synthèse G-2 avec la FAA, qui établira les moyens de conformité en vue de la certification. La société reste sur la bonne voie pour certifier l'AMP-H570 et l'Eco Caravan d'ici la fin de l'année 2026 - apportant des options d'avions moins coûteux et moins polluants aux opérateurs régionaux du monde entier.