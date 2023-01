American Airlines : un Bombardier CRJ900 sort de la piste à Portland

Un Bombardier CRJ900 a glissé hors de la piste

Le lundi 23 janvier 2023 , le vol 5280 d'American Airlines, exploité par la compagnie régionale PSA Airlines, a décollé de l'aéroport international de Philadelphie à 10h47 et est arrivé au Portland International Jetport à 12h08 lundi après-midi. Le Bombardier CRJ900 a atterri avec succès sur la piste principale et a commencé à rouler vers le terminal. Alors que l'avion se dirigeait vers la voie de circulation, le nez de l'appareil a glissé hors de la piste dans la neige, tandis que le train d'atterrissage principal restait fermement sur la voie de circulation. L'avion, un Bombardier CRJ900, transportait 59 passagers et 4 membres d'équipage, qui sont tous sortis indemnes de l'incident.

"Après l'atterrissage, le train d'atterrissage avant du vol 5280 d'American Eagle, opéré par PSA Airlines, est sorti de la piste en raison des conditions neigeuses", indique le communiqué de la compagnie aérienne.

Fermeture temporaire de la piste à Portland après incident

Le Bombardier CRJ900 American Eagle était bloqué dans la neige et les passagers ont été transportés en bus jusqu'au terminal. La piste a été fermée pour des raisons de sécurité pendant plusieurs heures jusqu'à ce que l'avion soit dégagé. Il a ensuite été inspecté et réparé avant de reprendre du service. Les responsables de l'aéroport ont annoncé que la piste était à nouveau opérationnelle à 18h30 lundi 23 janvier 2023.

Incident dû à une tempête de neige

L'incident, associé à une tempête de neige, a continué à affecter les vols tout au long de la journée de lundi. Au total, 24 vols au départ de l'aéroport ont été retardés en raison de la fermeture de la piste et du mauvais temps. 18 autres vols au départ et à destination de l'aéroport ont été annulés lundi. Interrogés par les médias locaux, les passagers à bord du vol American Eagle semblaient généralement optimistes et soulagés que l'incident n'ait fait aucun blessé.