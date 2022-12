American Airlines s'accorde avec Safran pour le remplacement des freins de sa flotte de Boeing 737 NG

La compagnie American Airlines vient d'annoncer un partenariat avec Safran Landing Systems pour remplacer les freins en acier de sa flotte de Boeing 737 NG, par des freins en carbone, soit un total de plus de 300 appareils en service à rétrofiter.

77 tonnes de gaz à effet de serre économisés par avion et par an

Plus légers que leurs équivalents en acier, les freins en carbone permettent de gagner 320 kilos de poids par avion. Cette amélioration, avec la nouvelle configuration de Safran Landing Systems pourra aider à American Airlines à forter son empreinte carbone, puisque le remplacement des freins permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 77 tonnes par Boeing 737 NG tous les ans.

Amélioration des performances opérationnelles

A noter aussi que, grâce à une absorption d'énergie supérieure et résistante deux fois supérieure à celle des freins en acier, les freins en carbone de Safran Landing Systems, compatibles à la fois avec les Boeing 737 NG et les Boeing 737 MAX, fournissent aux opérateurs aériens une performance opérationnelle fortement améliorée et leur permettent de réduire leurs coûts d'exploitation opérationnelle. Les freins au carbone de Safran Landing Systems seront fabriqués dans son usine de Walton (Kentucky, USA) qui emploie plus de 350 employés. La partie MRO sera assurée par American Airlines dans son centre de maintenance de Tulsa, dans l'Oklahoma. Ce partenariat permettra à American Airlines de continuer son processus de décarbonation, pour respecter l'objectif de "net zéro émission de CO2" pour 2050, qui a été réaffirmé par le transport aérien mondial lors de la dernière réunion de l'Assemblée générale de l'OACI (Organisation de l'Aviation civile internationale).