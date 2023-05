American Airlines et JetBlue sommées de mettre fin à leur alliance

Le couperet est tombé. Vendredi 19 mai, un juge fédéral américain de Boston, Leo Sorokin, a déclaré que le partenariat stratégique entre American Airlines et JetBlue connu sous le nom de « Northeast Alliance » (ndlr : l’Alliance du Nord-Est) devait être dissoute dans le mois, car les deux compagnies auraient violé les lois anti-trust américaines « en remplaçant une concurrence franche par une coopération globale ». L’alliance American Airlines/JetBlue était dans le collimateur du Département de la Justice américain depuis des mois depuis qu’il avait jugé en automne dernier qu’elle pourrait possiblement coûter des centaines de millions de dollars aux passagers. Lancée en 2021, l’alliance avait reçu la bénédiction de l’administration Trump, mais le vent avait rapidement tourné après l’arrivée au pouvoir du nouveau président Joe Biden. La nouvelle administration avait mandaté un économiste qui avait considéré que les consommateurs pourraient payer jusqu’à 700 millions de dollars supplémentaires du fait de la réduction de la concurrence entraîné par la Northeast Alliance.

Les deux partenaires vont faire appel

L’alliance permet aux deux compagnies de vendre des sièges sur leurs liaisons réciproques et de partager les bénéfices qu’elles en retiraient. Le partenariat stratégique couvre une majorité de leurs lignes vers et au départ de l’aéroport de Boston-Logan et trois aéroports de la région administrative de New York : John Fitzgerald Kennedy (JFK), Newark Liberty et La Guardia. American Airlines est la première compagnie aérienne américaine en termes de chiffre d’affaires et JetBlue, la sixième. Mais à Boston, elles détiennent deux des trois premières positions en termes de parts de marché, avec Delta Airlines, et elles détiennent deux des quatre premières positions à New York.

« Nous pensons que cette décision est mauvaise, et nous pensons déjà à la suite », a indiqué un porte-parole d’American Airlines. Les deux compagnies ont en effet annoncé qu’elles allaient faire appel de cette décision. « L’analyse juridique de la cour est totalement incorrecte et sans précédent pour une co-entreprise comme la Northeast Alliance », ajoute le porte-parole. « Il n’y avait aucune preuve dans la décision d’une atteinte aux consommateurs liée au partenariat ».