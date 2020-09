Amelia va reprendre la ligne Orly-Clermont

La petite compagnie Amelia développe peu à peu son réseau. A partir du 14 septembre, le transporteur va reprendre la ligne Orly-Clermont, qui n'était plus opérée depuis plusieurs mois par Hop ! Air France. La ligne sera exploitée en ATR 72 deux rotations quotidiennes du lundi au vendredi, plus une le dimanche. Le 20 janvier dernier, Amelia a lancé sa première ligne régulière entre Orly et Rodez, exploitée en Embraer 145.

Des vols pour Air France

La compagnie est née en 1976 sous le nom de Regourd Aviation. Le transporteur a commencé par des vols charters, des affrètements et de l'ACMI pour différentes compagnies aériennes (Air France, BMI Régional, Eastern Airways...) ou du transport à la demande, notamment pour des équipes sportives. Depuis juillet 2019, Regourd Aviation a annoncé son changement de marque commerciale, devenue "Amelia" (en hommage à l'aviatrice américaine Amelia Earhart). La marque "Amelia" est déclinée pour tous les différents métiers de la compagnie. Aero4M, filiale spécialisée dans l'affrètement par des compagnies tiers avec équipage (ACMI) est ainsi devenue Amelia International. La branche maintenance, AirMain, a de son côté pris le nom de Amelia Tech. La compagnie, dans le cadre de son activité d'affrètement pour des compagnies tiers, opère déjà pour Air France des lignes au départ d'Orly vers Aurillac, Castres, Brive et Tarbes-Lourdes.

La compagnie dispose d'une flotte d'une quinzaine d'appareils (Embraer 145, Embraer 135, ATR 72-600, Embraer 135 VIP, Falcon 900EX, Legacy 600, Beechcraft 1900C).