Amelia met le cap sur l'Europe

Dès le 9 avril 2022, la petite compagnie régionale Amelia (ex-Regourd Aviation) opérera deux nouvelles liaisons aériennes depuis Strasbourg vers Amsterdam et Munich. Ces lignes seront assurées en 1h20 de vol et permettront d'aller chercher des correspondances long courrier à Amsterdam ou Munich et dans l'autre sens, elles seront très utiles aux parlementaires et personnels des sessions du Parlement européen de Strasbourg. D'ailleurs, c'est bien dans le cadre d'une délégation de service public européen que ces ces liaisons vont être opérées pour une période de trois ans. Les lignes seront opérées en partenariat avec Air France, à raison de cinq fréquences hebdomadaires dans les deux sens, pour les deux liaisons. Les liaisons seront exploitées en Embraer 145 de 49 places.

46 ans d'existence

La compagnie est née en 1976 sous le nom de Regourd Aviation. Le transporteur a commencé par des vols charters, des affrètements et de l'ACMI pour différentes compagnies aériennes (Air France, BMI Régional, Eastern Airways...) ou du transport à la demande, notamment pour des équipes sportives. Depuis juillet 2019, Regourd Aviation a annoncé son changement de marque commerciale, devenue "Amelia" (en hommage à l'aviatrice américaine Amelia Earhart). La marque "Amelia" est déclinée pour tous les différents métiers de la compagnie. Aero4M, filiale spécialisée dans l'affrètement par des compagnies tiers avec équipage (ACMI) est ainsi devenue Amelia International. La branche maintenance, AirMain, a de son côté pris le nom de Amelia Tech. La compagnie, dans le cadre de son activité d'affrètement pour des compagnies tiers, opère déjà pour Air France des lignes au départ d'Orly vers Aurillac, Castres, Brive et Tarbes-Lourdes. Elle a lancé ses premières lignes en propre depuis 2020, avec des liaisons Paris-Rodez et Paris-Clermont Ferrand.

"Nous faisons de la ligne régulière en propre, avec deux lignes. Nous faisons de la ligne régulière en sous-traitance d’Air France. Nous faisons des affrètements et du sanitaire. Nous disposons d’une flotte de 9 Embraer 145, 3 Embraer 135, 1 ATR 42, 2 ATR 72. Nous avons un Beechcraft qui est un peu moins utilisé et nous avons fait entrer un Airbus A319 dernièrement", précise Solenne Regourd, responsable du développement réseau d'Amelia.