Alliance française dans les nanosatellites

A l’occasion de la conférence World Satellite Business Week qui s’ouvre à Paris ce 9 septembre, ArianeWorks (plateforme d’innovation lancée en février dernier par ArianeGroup et le Cnes) et Newspace Factory (rassemblement de dix PME spatiale du pôle de compétitivité toulousain Aerospace Valley) annoncent l’élaboration d’un plan de travail commun, visant à faire émerger des solutions d’accès à l’espace pour les nanosatellites, « globales, agiles et compétitives », et répondant à la dynamique économique actuelle du secteur.

L’idée est de combiner l’héritage technique du domaine des lanceurs d’ArianeGroup et du Cnes avec celui du domaine des satellites de Newspace Factory.

Premier atelier de travail.

Dans cette perspective, un premier atelier de travail sera organisé en octobre prochain, au B612, le centre d’innovation de Toulouse Aerospace. Il rassemblera PME, start-ups et d’écoles d’ingénieurs autour de d’études de cas ( user cases ») établis pour des applications militaires, scientifiques et commerciales.

L’objectif est de présenter les résultats de cet atelier les projets retenus lors du premier congrès Global Space, qui se tiendra en juin 2020 à Toulouse.