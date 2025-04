Ali Mohammed, nouveau directeur France et Maghreb d'Ethiopian Airlines

Depuis mars 2025, Ali Mohammed est le responsable pour la France et le Maghreb. Il remplace Mesfin Biru, nommé directeur Général d’Air Congo, eti il est un professionnel chevronné de l'aviation, fort de plus de 25 ans d'expérience au sein du groupe Ethiopian Airlines. Depuis son arrivée au sein de l'entreprise en 1999, il a excellé dans divers rôles, occupant des postes clés dans les domaines du marketing, des relations clients, des partenariats, de la fidélisation, de la communication d'entreprise et des relations publiques.

Une carrière déjà longue chez Ethiopian Airlines

Son parcours de direction comprend des mandats importants en tant que responsable régional pour des marchés internationaux clés tels que les Émirats arabes unis, et le Koweït, où il a obtenu des résultats probants et contribué à la réussite régionale.

«Je suis ravi d'être à Paris et de prendre la direction de la France et du Maghreb chez Ethiopian Airlines. La France représente un marché vital pour Ethiopian Airlines, grâce à ses liens culturels et économiques étroits avec l'Afrique. Je me réjouis de renforcer notre présence, de favoriser les partenariats et de stimuler la croissance afin d'offrir une connectivité améliorée et un service exceptionnel à nos précieux clients dans cette région clé », déclare Ali Mohammed, responsable France et Maghreb d'Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines est représentée en France par APG (66 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. Contact : Frédéric BURBAN, [email protected]).