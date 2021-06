Alaska Airlines s'engage sur 50 Airflow eSTOL

Du eSTOL pour la filiale régionale d'Alaska Airlines

La filiale régionale d'Alaska Airlines, Ravn Alaska, a décidé de donner un coup de pouce à la jeune société Airflow en s'engageant pour 50 exemplaires de l'avion électrique à décollage et atterrissage court ou eSTOL en cours de développement. Créée par des anciens du projet Vahana d'Airbus, Airflow travaille sur deux versions qui visent des distances franchissables de 400 à 800 km selon les charges utiles. Avec l'objectif d'une entrée en service commercial pour 2025. Pour la compagnie aérienne, il s'agit de compléter le réseau desservi sur de courtes destinations à et à faible volume de trafic

Les deux modèles d'Airflow

Airflow vise un appareil capable de transporter quatre passagers et 363 kg de fret sur une distance de 402 km plus réserves. La distance de décollage et d'atterrissage serait de 46 m. Le modèle plus grand prendrait neuf passagers et 907 kg de fret avec une capacité STOL de 76 m pour une distance franchissable de 805 km, plus réserves. Le projet initial d'Airflow portait uniquement sur un avion fret. Les ambitions se sont donc élargies au transport de passagers.

Le Cessna Caravan de Magnix

Il est évident que les essais menés par Magnix avec un Cessna Caravan de neuf places utilisant un moteur électrique sont suivis avec beaucoup d'attention par beaucoup de monde. Le marché cible étant celui des avions qui volent sur des routes régionales hors des petits aéroports, transportant 5 à 12 personnes sur des distances de 50 à 500 miles (92 à 920 km).