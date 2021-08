Akasa Air : une nouvelle venue dans le ciel indien

Premiers vols pour la mi-2022

Malgré la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir et de peser sur les activités du transport indien et mondial, le milliardaire indien Rakesh Jhunjhunwala a bien l'intention de lancer une compagnie aérienne ultra-low cost sur le marché indien sur le modèle de Spirit Airlines aux Etats-Unis. Baptisée Akasa Air, la future compagnie aérienne dispose d'un capital de départ de 35 M$ et prévoit de lancer ses premiers vols vers la mi-2022 sur un marché déjà bien occupé par IndiGo, Go Air, SpiceJet et AirAsia India. Celui que l'on surnomme le "Warren Buffet indien" ne se lance pas tout seul et s'est entouré de deux acteurs du transport aérien indien : Aditya Ghosh, ancien directeur général d'IndiGo; et Vinay Dube, le fondateur de la défunte Jet Airways.

Une flotte de 70 avions d'ici quatre ans

Ces derniers apportent aussi au capital d'Akasa Air tandis que Rakesh Jhunjhunwala détiendra 40 % des parts. L'objectif est de bâtir très vite un réseau et une flotte puisque la jeune compagnie aérienne doit aligner 70 appareils sur les quatre prochaines années. Des appareils d'une capacité d'environ 180 passagers dans une configuration classe unique. Selon certains observateurs, Akasa Air pourrait bien être l'occasion pour Boeing de refaire une partie de son retard sur Airbus. Le constructeur américain ne compte qu'un seul client en Inde, SpiceJet. Tous les autres ayant fait le choix d'Airbus.

Scepticisme en Inde

Malgré des fondateurs crédibles, l'un pour sa fortune qui est estimée à plus de 6 Md$, les deux autres pour leur expérience du transport aérien, Akasa Air suscite un certain scepticisme en Inde où l'on rappelle le poids financier de la crise créée par la pandémie sur les comptes des compagnies aériennes ainsi que le savoir-faire des transporteurs déjà installés sur le marché. Rendez-vous à la mi-2022.