Akasa Air officialise sa commande pour 150 Boeing 737 MAX supplémentaires

Vers un parc de 226 Boeing 737 MAX pour Akasa Air

La compagnie aérienne indienne Akasa Air vient d'officialiser une commande pour 150 Boeing 737 MAX supplémentaires. Cette commande passée en décembre dernier était d'ores et déjà inscrite dans le carnet de Boeing. En juin 2023, le transporteur avait signé pour quatre 737 MAX 8 de plus. En 2021, au Salon de Dubai, Akasa Air avait passé un premier contrat pour 72 exemplaires dans un mix non précisé de 737 MAX 8 et de 737 MAX 8-200, la version haute densité du premier, également retenue par Ryanair et VietJet.

Boeing 737 MAX 8-200 et 737 MAX 10

La nouvelle commande comprend un mix des deux mêmes modèles auxquels s'ajoute cette fois le 737 MAX 10. Il est intéressant de noter, à un moment où le 737 MAX 9 est sous la lumière des projecteurs, que le 737 MAX 8-200 et le 737 MAX 10 sont aussi équipés de ces deux portes d'évacuation passagers supplémentaires demandées par les autorités de l'aviation civile pour respecter les délais maximum d'évacuation passagers dans l'hypothèse où la compagnie utilise ses avions avec le nombre de passagers associé à l'utilisation éventuelle de ses deux portes. Dans le cas d'Alaska Airlines, cette dernière ayant pour l'instant choisi une capacité inférieure, les deux portes sont "bouchées" ou masquées par un panneau à l'extérieur tandis qu'à l'intérieur une paroi d'habillement cabine cache le dispositif aux yeux des passagers.

204 moyen-courriers programmés sur 8 ans

Akasa Air exploite actuellement en flotte 22 Boeing 737 MAX. Avec les commandes passées (novembre 2021, juin et décembre 2023), la compagnie aérienne en attend donc 204 de plus sur 8 ans. Au fil des livraisons, il sera intéressant de suivre la part des modèles 737 MAX 8-200 et 737 MAX 10 dans le total du parc.