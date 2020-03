AirMap déploie ses solutions en France

U-Space pour la France.

La direction des services de la navigation aérienne (DSNA) a choisi de mener des essais en France en vue d'évaluer différents systèmes de gestion du trafic aérien inhabité. Parmi les huit partenaires sélectionnés figure ainsi AirMap, qui mettre en œuvre sa solution au niveau des aéroports de Nice et de Cannes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme U-Space Together, visant à permettre à la France de se doter de moyens de gestion du trafic aérien adaptés aux nouvelles technologies dès 2023. C'est-à-dire un système capable de prendre en compte la présence des drones dans l'espace aérien.

Centre de gestion.

AirMap déploiera ainsi son UTM Center, un système de gestion du trafic aérien généré par les drones. Celui-ci permet aux gestionnaires du trafic aérien de suivre les missions de drones, de communiquer et échanger avec les opérateurs et de gérer l'ensemble du trafic aérien en disposant d'une connaissance approfondie des mouvements devant s'y dérouler. De quoi à la fois faciliter l'insertion des drones dans l'espace aérien tout en disposant d'une plateforme permettant de gérer les demandes de vol. Mais également de renforcer la sécurité des opérations en communiquant instantanément avec les opérateurs et en générant des alertes en cas d'anomalies ou de situations à risques.

Utilisateurs.

Du côté opérateur, une interface digitale contenue au sein d'une application mobile permet d'accéder au cadre réglementaire, aux informations particulières liées au vol, telles que les notams, et de réaliser ses demandes de vol en ligne.