Aircraft Interiors 2024 : Qantas remporte un prix pour la "Wellbeing Zone" de ses Airbus A350

Dans le cadre de la cérémonie des Crystal Cabin Awards, qui se déroule à l'occasion du salon Aircraft Interiors de Hambourg, la compagnie australienne Qantas vient d'être distinguée lors de l'édition 2024 de l'événement. Dans la catégorie "Confort des passagers", le transporteur a remporté un prix pour sa "Wellbeing Zone" ("Zone de bien-être"), spécialement imaginée pour ses A350-1000 ULR (Ultra Long Range ou "Très long rayon d'action"). La compagnie australienne envisage de les utiliser pour lancer des lignes très long-courrier entre Sydney et Londres, et Sydney et New York dans le cadre de son projet Sunrise.

Une nouvelle zone de détente

Créée en collaboration avec Diehl Aviation et Caon Design, la « Wellbeing Zone » de Qantas est une première mondiale. Située entre les cabines Premium Economy et Economy et s'appuyant sur les résultats des recherches menées par le Charles Perkins Centre de l'Université de Sydney, elle se compose de panneaux muraux sculptés et de poignées d'étirement intégrées, d'un programme d'exercices guidés numérique, d'une station d'hydratation et d'une gamme de rafraîchissements nutritifs dans une zone de bar en libre-service. Le travail sur le design de la cabine a commencé en 2019 et la « zone bien-être » a été la première zone étudiée par Qantas lors de la conception de la cabine de l'A350.

Le projet Sunrise devrait décoller en 2026

L'A350 de Qantas pourra transporter 238 passagers pendant 22 heures sans escale depuis l'Australie vers presque toutes les destinations du monde. Les vols Qantas du projet Sunrise, qui décolleront en 2026, réduiront le temps de trajet d'un point à l'autre de plus de trois heures par rapport aux itinéraires avec une seule escale. A noter, par ailleurs, que Qantas proposera des vols directs entre Paris et Perth, la capitale de l'Australie occidentale, avec le Boeing 787 Dreamliner de la compagnie à partir de juillet 2024.