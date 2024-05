Aircraft Interiors 2024 : Air France dévoile les nouvelles cabines de ses Embraer 190

Avec le renouvellement de ses cabines, l’Embraer 190 disposera de 110 nouveaux sièges dans une configuration 2-2. Chaque siège sera habillé de cuir et doté de mousses ergonomiques, pour plus de confort et de durabilité. Inclinable jusqu’à trois pouces, le fauteuil offrira une largeur d’assise de 46 cm, une tablette, des espaces de rangements optimisés, de confortables accoudoirs relevables et un porte-veste. La têtière sera ajustable en hauteur et sur les côtés. À hauteur de regard, chacun disposera d’un support rétractable à la surface nervurée, afin de positionner son smartphone ou sa tablette de façon stable. Des ports USB A et C permettront de recharger ses appareils personnels, y compris un ordinateur portable. Un double porte gobelet sera intégré pour plus de praticité.

À bord, les clients Business pourront s’installer sur les premiers rangs de l’appareil. Pour plus de confort et d’intimité, un rideau mobile isolera cette cabine et à compter de janvier 2025, chaque client disposera d’un siège laissé libre à ses côtés.

À l’image de celle de l’Airbus A220, la cabine de l’Embraer 190 déclinera les couleurs identitaires d’Air France : camaïeux de bleu, forte présence de blanc apportant lumière et contraste, touches de rouge incarnant l’excellence et le savoir-faire de la compagnie. Chaque siège sera paré de coutures symétriques et d’une martingale brodée en fil gris, évoquant ainsi l’idée du capiton, synonyme de confort. La têtière sera brodée de l’accent, symbole de marque d’Air France, également positionné au fond de la cabine, donnant une perspective à l’ensemble. La moquette au sol revisitera le traditionnel motif ornemental à chevrons, symbolisant l’emblématique univers haussmannien des appartements parisiens.