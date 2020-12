Air&Cosmos Premium n°2713 numérique du 4 décembre 2020 – jet supersonique Aerion en soufflerie à l’Onera

Au sommaire d’Air&Cosmos digital 2713 du 4 décembre 2020 :

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Jets d’affaires supersoniques : l’Aerion passe aux essais en soufflerie à l’Onera

Dirigeables charges lourdes : Flying Whales dévoile le design du LCA60T

DÉFENSE

Renseignement : les nouveaux avions de renseignement des forces spéciales émiraties

Rochefort : une base aérienne au centre du dispositif

TRANSPORT AÉRIEN

Recapitalisation : qui sont les nouveaux actionnaires de Corsair ?

Tribune libre d’Arnaud Magnier, directeur associé Athenora Consulting : pendant la crise, les affaires publiques du monde de l’aérien continuent

ENTREPRISES ET MARCHÉS

Réseautage : l’USAire décerne ses prix

ESPACE

Retours d’échantillons lunaires : la promesse d’une colossale collecte

Sentinel 6A : dans la lignée des Topeix-Poseidon et Jason

Programme Copernicus : six nouvelles sentinelles

ESPACE MILITAIRE

Surveillance de l’espace : le CDE souscrit au service WeTrack

Japon : un nouveau relais dual de données



