Airbus vs Boeing : Air France-KLM tranchera dans les prochains mois

140 à 160 moyen-courriers en jeu pour Airbus et Boeing

La réception par Air France de son tout premier Airbus A220 a été l'occasion pour Ben Smith, directeur général d'Air France-KLM, d'annoncer une décision "dans les prochains mois" sur le contrat de renouvellement des flottes de moyen-courriers de KLM et des deux filiales low cost Transavia. Lancé en juillet dernier, l'appel d'offres débouchera sur "au minimum" une commande ferme de 80 appareils avec des options portant sur 60 à 80 moyen-courriers supplémentaires. Airbus et Boeing sont en compétition pour cet important contrat qui porte sur 140 à 160 avions. Sans oublier les deux motoristes : CFM qui pousse le Leap et Pratt & Whitney qui propose le GTF.

Avec l'Airbus A220, Pratt & Whitney a fait son retour chez Air France

La commande ferme par Air France de 60 Airbus A220, assortie de 60 options et droits d'acquisition, pour remplacer progressivement son parc d'Airbus A318 et A319 a permis au motoriste Pratt & Whitney d'effectuer son retour au sein de la compagnie aérienne. La nouvelle commande concernant KLM et les Transavia sera-t-elle l'occasion de pousser un peu plus son avantage si Airbus l'emporte ?. La famille A320neo est en effet proposée avec une double motorisation : CFM Leap et Pratt & Whitney GTF. Résultat dans quelques mois.