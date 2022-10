Airbus va rejoindre la flotte d'Amazon Air avec dix cargos convertis en A330-300P2F

Les appareils seront exploités pour Amazon par Hawaiian Airlines, dont les A330 constituent un élément clé de la flotte depuis 2010. Les dix cellules sont en cours de conversion d'avions passagers en cargos par Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), le centre d'excellence pour les conversions Airbus Passenger-to-Freighter (P2F).

"Nous sommes ravis d'accueillir Airbus au sein de notre flotte Amazon Air", a déclaré Philippe Karam, directeur, Amazon Global Air Fleet & ; Sourcing. "Ces A330-300 ne seront pas seulement les premiers de leur genre dans notre flotte, ils seront également les avions les plus récents et les plus grands pour Amazon Air, ce qui nous permettra de livrer davantage de colis clients à chaque vol."

Amazon Air transporte les colis clients sur de plus longues distances dans des délais plus courts afin de tenir sa promesse client de livraison rapide et gratuite. Le premier de leurs A330-300P2F devrait rejoindre la flotte d'Amazon Air à la fin de l'année 2023.

"L'approbation de nos cargos par Amazon en dit long sur la valeur marchande de l'A330 et la position que les gros porteurs d'Airbus sont en train de gagner sur le marché du fret", a déclaré Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus et responsable d'Airbus International. "Amazon a bâti sa réputation autour de la livraison de ses marchandises à nos portes avec une rapidité et une régularité extraordinaires, et nous sommes très fiers que l'on fasse confiance à nos appareils pour devenir un maillon clé de cette remarquable chaîne logistique."

Avec la technologie avancée d'Airbus qui comprend des commandes de vol électriques, l'A330 offre une plateforme extrêmement performante pour la conversion en avion-cargo. Depuis l'entrée en service de l'A330 en 1994, plus de 1 700 A330 ont été commandés, et plus de 1 500 ont été livrés - ce qui constitue une source importante d'appareils pour soutenir les conversions P2F pendant de nombreuses années.

Bien que les appareils A330-200 et A330-300 soient tous deux éligibles à la conversion, l'A330-300P2F, au fuselage plus long, est particulièrement adapté aux intégrateurs et aux transporteurs express, en raison de sa capacité de charge utile volumétrique élevée avec un fret de plus faible densité.

Le programme de conversion A330P2F, lancé en 2012, est une collaboration entre ST Aerospace, Airbus et leur coentreprise EFW.