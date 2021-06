Airbus va ouvrir deux « Centres de Développement Zéro-Emission » pour fabriquer des réservoirs cryogéniques

Réservoirs cryogéniques à coûts compétitifs

Airbus a décidé de concentrer ses efforts sur les réservoirs d’hydrogène métallique dans une configuration complémentaire en créant des centres de développement zéro émission (ZEDC) respectivement sur ses sites de Brême (Allemagne) et de Nantes (France). L’objectif du ZEDC est de parvenir à une fabrication de réservoirs cryogéniques compétitive sur le plan des coûts, afin de soutenir le lancement réussi de ZEROe sur le marché et d’accélérer le développement de technologies de propulsion à hydrogène. La conception et l’intégration des structures de réservoirs sont cruciales pour les performances d’un futur avion à hydrogène.

Opérationnel en 2023 et essai en vol en 2025

Ce développement technologique couvrira l’ensemble des capacités du produit et de l’industrie, des pièces élémentaires, l’assemblage, l’intégration des systèmes et l’essai cryogénique du système de réservoir d’hydrogène liquide final (LH2). Les deux ZEDC seront pleinement opérationnels d’ici 2023 pour construire des réservoirs LH2 avec un premier essai en vol prévu pour 2025.

Nantes retenue pour ses compétences en matière de structures métalliques...

Le site d’Airbus à Nantes a été sélectionné en raison de ses compétences approfondies en matière d’intégration de structures métalliques liées au caisson central de voilure, ce dernier servant parfois de réservoir central, critique pour la sécurité des avions commerciaux. Le site de Nantes apportera sa maîtrise dans un large éventail de technologies métalliques et composites et d’intégration. Son expérience en co-design sur les entrées d’air de nacelles, les radômes et les ensembles structuraux complexes du fuselage central est un réel atout. Le ZEDC bénéficiera des compétences et des infrastructures du Technocentre de Nantes, soutenu par un écosystème local innovant tel que l’IRT Jules Verne.

...Et Brême pour son expérience en LH2

Airbus a choisi son site à Brême en raison de sa configuration diversifiée et de ses décennies d’expérience en LH2 au sein de Defence and Space et ArianeGroup. Le ZEDC de Brême se concentrera dans un premier temps sur l’installation du système ainsi que l’essai cryogénique global des réservoirs. En outre, cette Zedc bénéficiera de l’écosystème plus large de la recherche sur l’hydrogène, comme le Centre des Matériaux et technologies éco-efficaces (ECOMAT) et de nouvelles synergies de l’espace et les activités aérospatiales.