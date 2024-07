Airbus UK fait pousser les Ailes du Futur

Double démarche

A la sortie de l'été, les équipes du Centre de développement technologique des voilures (WTDC) implanté depuis 2023 sur le site d'Airbus à Filton vont accélérer les préparatifs relatifs aux essais de résistance structurelle sur le deuxième démonstrateur de voilure à échelle 1 développé dans le cadre du programme « Wing of Tomorrow » ou « Ailes du Futur ». Lancé en 2017, le programme a un double objectif : valider les technologies qui permettront de concevoir des ailes encore plus fines et plus légères pour réduire la consommation en carburant de manière significative et, en parallèle, simplifier l'assemblage et l'installation des systèmes dans la voilure pour gagner en efficacité et en rapidité.

Dédiée aux avions Airbus de la prochaine génération, cette double démarche été initiée dès le départ sur le premier démonstrateur depuis 2022 au centre de recherches du site de Broughton où sont historiquement assemblées les ailes des avions Airbus. « Une aile d'avion abrite une foule de systèmes et sous-systèmes hydrauliques, électriques qui animent les éléments mobiles de la voilure ainsi que ceux relatifs à l'alimentation en carburant, etc.... Par conséquent, les processus actuels d'assemblage et d'installation d'équipements sont complexes et donc pas très efficaces et coûteux », rappelle Sue Partridge, directrice du programme « Ailes du Futur ».

Solution à "caisson ouvert"

Tout le travail réalisé depuis 2022 a donc mené vers la conception d'une solution « à caisson ouvert», pour reprendre la formule de Sue Partridge, et qui permet au compagnon de ne plus être contraint de se glisser dans le réservoir à carburant de l'aile pour y mener ses opérations d'installation. Cette « approche modulaire » s'est faite en parallèle avec l'évaluation des nouvelles technologies proposées par les différents partenaires impliqués dans le programme. Ils sont plus de 40 à y participer dont un certain nombre restent pour l'instant anonymes (cf. encadré ci-dessous).

Ces partenaires permettent à l'équipe du programme d'essayer plusieurs technologies différentes sur des éléments précis, comme un tuyau ou canalisation de carburant, par exemple, et de valider celles qui fonctionnent dans le cadre des objectifs à atteindre, simplification du processus d'installation mais aussi réduction du poids car il s'agit d'alléger le plus possible une future voilure amincie à fort allongement, beaucoup plus souple et avec des bouts repliables pour diminuer la consommation en carburant et par là même les émissions de CO2.

Cet apprentissage sur le premier démonstrateur a eu pour but de trouver les bons compromis entre les avantages et les inconvénients des différentes formules testées. Les essais structurels que va progressivement subir le second démonstrateur à Filton permettront d'évaluer la résistance et les capacités des nouvelles technologies composites que Airbus veut introduire sur les futures ailes. «Il est crucial d'évaluer cette résistance et ces capacités afin d'optimiser le plus possible non seulement la masse de la voilure mais également son efficacité », précise Sue Partridge.

Vers une production automatisée

«Ces essais structuraux se poursuivront pendant une année avant d'arriver à la phase ultime, celle des essais statiques. Ce démonstrateur a énormément de valeur. Par conséquent, nous voulons engranger le plus d'informations possible et tester un maximum de choses avant d'aller jusqu'à la rupture de l'aile lors des essais statiques », poursuit-elle. Parallèlement, le troisième démonstrateur, qui est sur le site de Broughton, sert, quant à lui, à valider les développements en cours vers une production beaucoup plus automatisée dans le but d'une plus grande efficacité industrielle.

« Nous testons à la fois des technologies clés pour les ailes comme les extrémités repliables ou encore l'intégration des nouveaux matériaux composites; mais également un grand nombre de technologies industrielles relatives au perçage, au rivetage.... », explique la directrice du programme les « Ailes du Futur ». Avec en arrière-plan la mise en place d'une production automatisée, associant robots et compagnons dans le but d'être plus efficace et plus rapide afin de tenir les cadences élevées.

Un objectif sur lequel des chercheurs ont travaillé de 2011 à 2016 dans le cadre du projet PROUD (Precision outer wing assembly devices) et financé par l'Union européenne. L'un des partenaires du projet a utilisé des systèmes intelligents et des robots de haute précision aptes à un assemblage automatique des petites pièces, en conjonction avec une rétroaction par vision artificielle. L'équipe du projet a ainsi pu réaliser des systèmes d'assemblage hautement automatisés capables de trouver la meilleure position d'ajustement de plusieurs pièces d'ailes, telles que les nervures et les longerons.



Les partenaires du programme (1)

Albany International Hexcel Northrop Grumman Latecoere Daher GKN Denray Spirit Aerosystems

Toray Liebherr Solvay Korean Air ShinMaywa Teijin UAC (Universal Alloy Corporation)

Aerospace Technology Institute (ATI) National Composites Centre (NCC) AMRC Cymru

MTC - Manufacturing Technology Centre Aerospace Integration Research Centre (AIRC)

University of Nottingham University of Bristol University of Manchester University of Sheffield

(1) La liste n'est pas exhaustive