Airbus signe une commande avec LCI et SMFL pour 21 hélicoptères de dernière génération

21 hélicoptères de dernière génération...

Airbus Helicopters, LCI, une société d'aviation de premier plan, et Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited (SMFL), ont annoncé une commande de 21 hélicoptères de dernière génération. Cette nouvelle commande importante de LCI et de la coentreprise de leasing de SMFL, SMFL LCI Helicopters (SMFLH), se compose de 14 commandes fermes et de 7 options. Elle se compose d'un mélange d'hélicoptères légers H145, d'hélicoptères moyens H160 et d'hélicoptères super moyens H175. Les nouveaux hélicoptères seront livrés jusqu'en 2028 et seront destinés à divers segments opérationnels tels que les services médicaux d'urgence (EMS), la recherche et le sauvetage (SAR) et l'énergie offshore, y compris l'énergie éolienne.

... Pour des missions EMS, SAR et offshore

Cette commande marque la prochaine phase du partenariat pionnier Flight Path entre LCI et Airbus Helicopters, qui vise à répondre de manière responsable aux besoins de capacité et de financement à long terme de l'industrie. Les nouveaux hélicoptères d'Airbus seront équipés de la dernière série de fonctions de navigation et de sécurité et pourront également utiliser des carburants aéronautiques durables (SAF). Le partenariat Flight Path s'appuie sur une relation de 20 ans entre LCI et Airbus, et la phase initiale prévoit la livraison d'au moins sept hélicoptères Airbus de dernière génération d'ici à 2025. La flotte combinée de LCI et de SMFL comprend actuellement plus de 40 hélicoptères Airbus. Ils sont déployés par 12 opérateurs dans plus de 10 pays à travers le monde pour un éventail de missions, notamment EMS, SAR et éoliennes offshore.