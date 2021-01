Airbus relève les cadences de production sur les moyen-courriers

Airbus A320neo : de 40 à 45 par mois en deux temps

Un moment dans les tuyaux, le scénario d'une remontée des cadences de production de la famille Airbus A320neo à 47 unités par mois à compter du deuxième semestre 2021 a finalement été remplacé par une "augmentation modeste", pour reprendre les propos de Guillaume Faury, président du Groupe Airbus. Une "augmentation modeste" qui se fera également en deux temps. La cadence moyenne de la famille Airbus A320 passera donc de 40 par mois actuellement à 43 unités au troisième trimestre 2021, puis à 45 unités par mois au quatrième trimestre 2021. Par contre, les cadences de production pour l'Airbus A220 passeront, comme envisagé initialement, passeront de quatre à cinq avions par mois à partir de la fin du premier trimestre 2021.

Pas de changement pour les Airbus A350 et A330

Par contre, pas de changement pour le segment gros-porteurs, toujours pénalisé par les contraintes sanitaires imposées par la pandémie de covid-19. La production de gros-porteurs devrait rester stable aux niveaux actuels, avec des cadences de production mensuelles d'environ cinq et deux pour l'A350 et l'A330, respectivement. Cette décision repousse une potentielle augmentation de cadence pour l’A350 à une date ultérieure, indique Airbus. Le constructeur européen continue d’analyser l’évolution du marché avec attention avec le scénario d'un retour du marché des avions commerciaux aux niveaux pré-COVID entre 2023 et 2025.