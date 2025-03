Airbus présente les technologies de l'avion à hydrogène lors de l'Airbus Summit 2025

Vers le monocouloir de nouvelle génération

Lors de son sommet "Airbus Summit 2025", Airbus a fait le point sur sa feuille de route visant à ouvrir la voie à l'avenir de l'aviation commerciale dans les décennies à venir, en exposant ses projets de préparation d'un avion monocouloir de nouvelle génération qui pourrait entrer en service dans la seconde moitié des années 2030, ainsi que sa feuille de route révisée du projet ZEROe visant à faire mûrir les technologies associées au vol à l'hydrogène.

La pile à combustible et...

Lors du sommet, Airbus a reconfirmé son engagement à commercialiser un avion à hydrogène commercialement viable et a présenté certains des éléments technologiques clés qui permettront l'avènement d'un avion commercial entièrement électrique, alimenté par une pile à combustible - une voie qui apparaît comme la plus prometteuse, après des années de recherche dans le domaine de l'aviation à hydrogène.

... L'hydrogène pour décarboner l'aviation

« L'hydrogène est au cœur de notre engagement à décarboner l'aviation », a déclaré Bruno Fichefeux, responsable des programmes futurs d'Airbus. « Bien que nous ayons ajusté notre feuille de route, notre engagement en faveur des vols à l'hydrogène est inébranlable. Comme nous l'avons vu dans le secteur automobile, les avions entièrement électriques alimentés par des piles à hydrogène ont le potentiel, à long terme, de révolutionner le transport aérien pour le meilleur, en complétant la filière des carburants aéronautiques durables », ajoute Bruno Fichefeux.

Un nouveau concept, quatre moteurs de propulsion électrique de 2 mégawatts

Ces technologies ont notamment été présentées dans le cadre d'un nouveau concept théorique d'avion à hydrogène propulsé par quatre moteurs de propulsion électrique de 2 mégawatts, chacun entraîné par un système de pile à combustible qui convertit l'hydrogène et l'oxygène en énergie électrique. Les quatre systèmes de piles à combustible seraient alimentés par deux réservoirs d'hydrogène liquide. Ce concept continuera d'être affiné au cours des prochaines années, car des essais supplémentaires permettront de faire mûrir les technologies associées au stockage et à la distribution de l'hydrogène, ainsi qu'aux systèmes de propulsion.

Un concept entièrement électrique

« Au cours des cinq dernières années, nous avons exploré de nombreux concepts de propulsion à l'hydrogène, avant de retenir ce concept entièrement électrique » , ajoute Glenn Llewellyn, responsable du projet ZEROe chez Airbus. Nous sommes convaincus qu'il pourrait fournir la densité de puissance nécessaire à un avion commercial alimenté à l'hydrogène et qu'il pourrait évoluer au fur et à mesure de la maturation de la technologie. Dans les années à venir, nous nous attacherons à faire progresser les systèmes de stockage, de distribution et de propulsion, tout en plaidant en faveur du cadre réglementaire nécessaire pour que ces avions puissent prendre leur envol », poursuit Glenn Llewellyn.

Liquid Hydrogen BreadBoard (LH2BB)

En 2023, Airbus a démontré avec succès un système de propulsion à l'hydrogène de 1,2 MW, et en 2024, les essais de bout en bout d'une pile à combustible intégrée, de moteurs électriques, de réducteurs, d'onduleurs et d'échangeurs de chaleur ont été achevés. Pour relever les défis liés à la manipulation et à la distribution de l'hydrogène liquide en vol, Airbus, en collaboration avec Air Liquide Advanced Technologies, a développé le Liquid Hydrogen BreadBoard (LH2BB) à Grenoble, en France. Des essais au sol intégrés sont prévus pour 2027 à l'Electric Aircraft System Test House à Munich, combinant le banc de propulsion et le système de distribution d'hydrogène pour une validation complète du système.