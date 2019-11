Airbus : premier vol du prototype du drone VSR700

Le prototype du VSR700, le système de drone à décollage vertical développé par Airbus Helicopters, a effectué son premier vol au centre d’essais de drones d’Aix-en-Provence, dans le sud de la France. "Plusieurs décollages et atterrissages ont été réalisés vendredi 8 novembre, le vol le plus long ayant duré environ 10 minutes", précise Airbus Helicopters. Lors son premier vol, le Airbus Helicopters VSR700 a été retenu par des câbles de 30 mètres afin de sécuriser la zone d'essai, "en accord avec les exigences des autorités de navigabilité impliquées dans ce vol". "Les prochaines étapes de la campagne d’essais permettront de passer au vol autonome libre, puis d’ouvrir progressivement l’enveloppe de vol du drone VSR700", annonce Airbus Helicopters.

« Le premier vol du prototype de VSR700 représente un jalon important pour le programme et ouvre la voie aux essais du démonstrateur opérationnel destiné à la Marine française prévus en 2021, en partenariat avec Naval Group », a déclaré à cette occasion Bruno Even, président d'Airbus Helicopters. Dérivé du Cabri G2 d’Hélicoptères Guimbal, le VSR700 est un système de drone aérien d’une masse maximale au décollage comprise entre 500 et 1000 kg. Il est en mesure d’embarquer différents capteurs navals pour des missions de longue durée, et peut être utilisé sur les navires existants, aux côtés d’un hélicoptère traditionnel, avec une faible empreinte logistique.

Le prototype de VSR700 qui vient de réaliser son premier vol s’appuie sur les travaux du démonstrateur optionnellement piloté (OPV) qui a décollé pour la première fois en 2017 et qui était basé sur un Cabri G2 modifié. Comparé à ce démonstrateur, le prototype du VSR700 est doté d’une avionique et de commandes de vol spécifiques, d’un compartiment pour charge utile situé à la place du poste de pilotage et d’un profil plus aérodynamique garantissant de meilleures performances en vol.