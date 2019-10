Airbus pousse l'A400M en Corée du Sud

Fort du bon retour d'expérience de la Force aérienne sud-coréenne sur les trois avions multi-rôle Airbus A330 MRTT en service, Airbus Defence and Space cherche logiquement à pousser cet avantage dans le cadre d'un besoin exprimé par la Corée du Sud pour une dizaine d'avions de transport. L'appel d'offres n'a pas encore été lancé mais Airbus Defence and Space propose d'ores et déjà l'A400M, d'autant que les besoins de la Force aérienne sud-coréenne tendent vers un appareil aux capacités stratégiques. Ce qui est dans les capacités opérationnelles de l'Airbus A400M. Une affaire à suivre.