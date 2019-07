Airbus pousse l'A220 en Asie

Les tournées de démonstration sont dans l'ADN d'Airbus. Elles ont débuté avec l'A300B et se poursuivent donc avec l'Airbus A220. Propulsé par ses moteurs Pratt & Whitney PW1500G, un A220-300 débute sa tournée ce 29 juillet à destination de l'Asie jusqu'au 6 août. Après une escale à l'aéroport de Séoul-Incheon, l'Airbus A220 se dirigera vers Yangon pour se rendre ensuite à Hanoï, Bangkok et Kuala Lumpur pour rejoindre Nagoya. Objectif : aller à la rencontre des clients potentiels dans un marché dont l'Airbus A220 est pratiquement absent à l'exception de Korean Air qui en exploite dix exemplaires tandis que Air Vanuatu a commandé ferme deux A220-100 et deux A220-300. Une part infime dans un carnet de commandes qui compte désormais 551 unités.