Airbus place son A330P2F chez Turkmenistan Airlines

2 Airbus A330-200P2F pour Turkmenistan Airlines

L'Airbus A330 passagers reconverti en avion cargo ou A330P2F pour "Passenger-to-Freighter" compte un deuxième client : Turkmenistan Airlines qui en a commandé deux exemplaires pour livraisons programmées en 2022. Le programme A330P2F a été lancé lors de l'édition 2012 du Singapore Airshow et porte sur les modèles A330-200 et A330-300. Ce dernier vise le marché des intégrateurs avec une capacité en m3 élevée pour du fret à plus faible densité. L'A330-300P2F peut prendre jusqu'à 62 tonnes de charge utile sur 6 700 km. Turkmenistan Airlines a choisi l'A330-200P2F qui va plus loin : plus de 7 700 km avec 61 tonnes.

A330-300P2F pour DHL Express

En 2016, DHL Express avait lancé la version A330-300P2F avec un premier contrat de conversion sur quatre exemplaires. Suivait en 2017 une deuxième tranche pour quatre exemplaires supplémentaire. Le tout assorti de dix options. DHL Express avait réceptionné son premier exemplaire en décembre 2017. L'intégrateur avait alors l'objectif d'exploiter son parc en Asie. Le programme de conversion des A330-200/300 en A330P2F associe le singapourien ST Aerospace, Airbus et leur co-entreprise EFW (Elbe Flugzeugwerke).

ST Aerospace : le partenaire singapourien

ST Aerospace agit comme responsable technique et ingénierie, chargé des demandes de certification auprès des autorités de l'aviation civile concernées. EFW s'occupe de l'industrialisation et de la commercialisation tandis qu'Airbus fournit le soutien en tant que constructeur.