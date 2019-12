Airbus peut pousser l'A350-1000 à 480 passagers

L'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA ou EASA pour les anglophones) a certifié le 27 novembre dernier une version à 480 passagers en classe unique de l'Airbus A350-1000. Une information dévoilée le 1er décembre par le site web AirInsight. Cette capacité portée à 480 passagers "s'accompagne d'un certain nombre de modifications", indique AirInsight qui précise que "chaque porte d'évacuation doit être équipée d'un toboggan à double voie afin d'accélérer l'évacuation des passagers". L'Airbus A350-1000 compte quatre portes de chaque côté du fuselage. De même, le nombre de passagers, par rangée de dix sièges, est différent selon la section de cabine. La section entre les portes n°1 et n°2 peut prendre 120 sièges contre 110 auparavant. Entre les portes n°2 et n°3, l'augmentation n'est que de trois sièges (180 au lieu de 177). La plus forte hausse de capacité se situe entre les portes n°3 et n°4 avec 180 sièges pour 153 dans la version de l'Airbus A350-1000 à 440 sièges en classe unique. Autre modification requise par l'AESA ou EASA : le nombre minimal de navigants commerciaux. "Il faut compter un PNC supplémentaire par section de cabine, soit quatre au lieu de trois, et donc un total minimal de 12", indique AirInsight.